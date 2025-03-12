Армия РФ атаковала Киевщину дронами: загорелись дом и магазин мебели (фото)

В Киевской области в результате падения обломков сбитых российских беспилотников возникли пожары: загорелись частный жилой дом и мебельный магазин. В ночь на 12 марта в Фастовском районе из-за падения обломков вражеского БПЛА вспыхнул мебельный магазин. Пламя охватило площадь в 500 квадратных метров, спасатели ликвидировали пожар в 04:46.

Об этом сообщили в ГСЧС в Telegram. Кроме того, в том же районе загорелся частный жилой дом. А в Обуховском и Броварском районах обломки повредили еще несколько домов.

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ГСЧС также уточнила, что пожар в частном доме удалось оперативно потушить. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по многоэтажке в Херсоне управляемой авиабомбой, в результате чего пострадали мирные жители, в том числе дети. Атака была совершена из авиации.

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