Армия РФ атаковала Константиновку Донецкой области: есть попадания в многоэтажку, по меньшей мере, 12 раненых (фото)

Вечером 7 мая 2025 года, около 22:50, российские войска совершили авиаудар по Константиновке, применив управляемую авиабомбу ФАБ-250 с модулем УМПК. Вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. В результате атаки пострадали четыре человека — трое мужчин и одна женщина. В них зафиксированы минно-взрывные травмы, осколочные поражения, ушибы и переохлаждение. Еще восемь мирных жителей получили легкие телесные повреждения. Их извлекли из-под завалов спасатели, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По предварительным данным, под обломками может оставаться еще одна женщина.

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В результате обстрела повреждены три многоэтажки и один магазин.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту военного преступления – нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в пятницу вечером, 2 мая РФ атаковала шахедами Харьков. В городе десятки пострадавших, в том числе ребенок.

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