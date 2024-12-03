Армия РФ атаковала Ровенщину дронами: есть попадание в энергообъект

3 декабря враг атаковал энергетический объект в Ровненской области.

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram.

Читайте также: Кому не нужно обновлять данные в ТЦК и что будет, если не стать на военный учет

"Снова вражеская атака на Ровенщину. Целью стал объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы".

Прошло без пострадавших. Больше информации Коваль обещал предоставить позже.

Напомним, армия РФ атаковала Киев "шахедами"

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!