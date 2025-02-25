Армия РФ атаковала Украину ракетами из Ту-95 и дронами: ранены и повреждены на Сумщине и Киевщине (фото)

В результате вражеской атаки на Киевщине пострадала женщина, а также частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения. В Обуховском районе травмирована 44-летняя женщина, получившая резаную рану ноги. Ее госпитализировали в местную больницу.

Кроме того, повреждены частный дом и хозяйственные постройки. В Фастовском районе также зафиксированы разрушения жилых домов. Об этом сообщает Киевская ОВА.

Около 4 часов утра 25 февраля в Сумах раздались взрывы. По информации местных пабликов и " Общественного ", в городе было слышно два мощных взрыва. Позже и. Сумского городского головы Артем Кобзарь подтвердил удар беспилотника "Шахед" в районе озера Чех. Взрывная волна выбила окна в многоэтажке, на месте работают спасатели и полиция. Один человек получил ранение и получает медицинскую помощь. В городе развернули штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Впоследствии руководитель аппарата Сумской ОВА Игорь Кальченко сообщил о втором попадании в этом же районе, в результате чего еще один человек пострадал, а также получили повреждения три дома на улице Ивана Сирко и один на улице Замостенской. Для координации спасательных работ мобильный штаб развернули прямо на месте удара, а основной штаб ликвидации последствий обустроили в школе №17.

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Этой ночью Россия впервые за последние две недели совершила пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95 ТС. По информации Воздушных сил, четыре самолета нанесли удар из района города Энгельс в Саратовской области. Украинских граждан призвали внимательно следить за официальными сообщениями и в случае воздушной тревоги немедленно направляться в укрытие.

Позже Воздушные силы зафиксировали пролет ракет над Черниговской областью в юго-западном направлении. Впоследствии они пересекли воздушное пространство Полтавщины, сменили курс на Черкасщину, а затем на Капитановку в Кировоградской области. Далее ракеты двигались в направлении Тального и Буки Черкасской области, а в 6:22 вошли в воздушное пространство Киевщины. Через шесть минут курс изменился на Житомирскую область.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по многоэтажке в Херсоне управляемой авиабомбой, в результате чего пострадали мирные жители, в том числе дети. Атака была совершена из авиации.

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