Армия РФ осуществила массированную атаку на Украину: есть попадания в ДнепроГЭС и объектах критической инфраструктуры, в ряде городов перебои со светом

Враг утром, 22 марта совершил атаку крылатыми ракетами Х-101/555/55 на территории Украины. В ряде украинских городов есть прилеты.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

"Пуски крылатых ракет зафиксированы из района Каспийского моря. Расчетное время вхождения в воздушное пространство около 05.00", – говорится в сообщении военных.

В это время РФ обстреливала баллистику Харьков: в городе прогремело около 15 взрывов. Враг целил по энергетической структуре: кое-где исчез свет, из-за обесточивания насосных подстанций наблюдались проблемы с водоснабжением.

Как сообщает ОВА, 12 ракетных ударов россияне нанесли по Запорожью: есть прилеты по объектам инфраструктуры и гражданским домам, есть пострадавшие. Сообщалось об остановке работы ДнепроГЭС.

Кривой Рог оказался под атакой "Шахедов" и ракет. Там тоже зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, о взрывах сообщали в Днепре, Сумах и Хмельнитчине (позже в некоторых городах и окрестных селах исчез свет ). Громко было и в Кропивницком: там нет электричества в ряде микрорайонов, в некоторых населенных пунктах электроснабжение отключилось аварийно.

Напомним, российские кафиры ударили по Харькову: 5 человек погибли, 7 — ранены.

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