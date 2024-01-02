Армия РФ запустила по Украине ракеты с Ту-95 и 'Кинжалы' из МиГ-31: в Киеве и Харькове раздавались взрывы

Россия утром 2 января совершила пуски ракет по Украине с 16 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев. Под обстрелом находятся Киев и Харьков. Около 07:15 первые взрывы прогремели в нескольких районах Киева.

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Об этом сообщил мэр Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе обломок российской ракеты упал на открытой территории парка. Также он заявил о взрывах на Оболони.

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В столице начались перебои со светом и водой.

Зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах, по предварительным данным, попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе.

"В результате ракетной атаки зафиксировано падение останков в Печерском районе на крышу многоэтажного жилого дома. В Оболонском районе – остальные упали на территорию складских помещений. Также в Голосеевском районе – на открытом участке. Оперативные службы следуют на места", – сообщил начальник КМВА Попко.

Впоследствии он заявил, что в Печерском районе зафиксировано падение обломков на жилой дом, а также падение обломков в Святошинском районе. Информация уточняется.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что есть и попадание: "В Подольском районе предварительно – попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Все службы направляются на место. Также в Подольском районе повреждена газовая труба.

Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены. В некоторых районах временно отсутствует давление в водопроводной сети.

Также из-за вражеской атаки есть попадание в жилую застройку города Харьков.Один человек погиб,20 пострадало.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

"Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется".

Напомним, россия запустила по Украине в новогоднюю ночь 122 "шахеда".

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