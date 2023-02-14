Артиллеристы 59 бригады уничтожили вражеские "Грады", танки и БМП (видео)
Украинские бойцы из 59 бригады уничтожили значительное количество вражеской техники на востоке Украины. Были отменены БМ-21 "Град", САУ 2С3 "Акация", два танка Т-72Б и БМП-2.
Кадрами своей работы артиллеристы поделились в соцсетях. На видео можно увидеть, как наши воины метко попадают по вражеской технике, уничтожая ее вместе с экипажами.
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"Артиллерия 59-й бригады с помощью высокоточных снарядов типа M982 Excalibur безжалостно уничтожает технику оккупантов на Донецком направлении. Минус БМ-21 "Град", САУ 2С3 "Акация", два танка Т-72Б и БМП-2", — прокомментировали эти кадры наши защитники.
Раньше мы показывали как наши воины били с ПТРК "Стугна" по оккупантам на дальности.
Также, мы показывали как "Стугной" катапультировали командира танка Т-80.
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