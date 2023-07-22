Артиллеристы мощным ударом уничтожили российский танк Т-80 (видео)

Украинские военные методически уничтожают тяжелую технику россиян на разных участках фронта. В частности, бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали танк оккупантов T-80.

Разведку целей провели бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Об этом сообщили на канале Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными силами в Telegram.

"Сокрушительное огневое поражение противника. Совершили артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины по результатам разведки целей, которую провели воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко", – говорится в сообщении.

Видео дня

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На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили месторасположение танка оккупантов. На следующих кадрах видно точное поражение по артиллерии, от чего военная техника россиян загорелась.

Точное время и место уничтожения танка Т-80 не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ продвигается медленно. По его словам, основополагающий вопрос в цене победы. Также он рассказал, почему начало контрнаступления было перенесено.

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