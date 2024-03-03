Астрономы обнаружили чрезвычайно редкую сверхмассивную красную черную дыру

Представьте себе черную дыру, настолько красную, что ее почти невозможно увидеть. Это открытие – значительный шаг в нашем понимании ранней Вселенной и того, как формируются черные дыры и галактики.

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Астрономы с помощью телескопа Джеймса Уэбба нашли именно такую, пишет EurekAlert. Эта черная дыра невероятно массивна и существует со времен ранней Вселенной, когда ему было всего 700 миллионов лет.

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Чем интересна эта чёрная дыра?

Чрезвычайно красная: цвет ее обусловлен толстым слоем пыли, который блокирует большую часть света.

Невероятно массивная: Ее масса в 100 миллионов раз больше массы Солнца!

Ее масса в 100 миллионов раз больше массы Солнца! Одна из самых древних: Черная дыра сформировалась, когда Вселенной было всего 700 миллионов лет.

Черная дыра сформировалась, когда Вселенной было всего 700 миллионов лет. Открывает новые вопросы: Ее существование бросает вызов теориям о том, как формируются чёрные дыры и галактики.

Как его нашли?

С помощью телескопа Джеймса Уэбба астрономы исследовали скопление галактик, которое находится в 4 миллиардах световых лет от Земли.

Гравитационное линзирование помогло им подробно рассмотреть галактики за пределами скопления.

Обнаружили три очень компактных, но красных объекта, которые оказались изображениями одного и того же источника – черной дыры.

Что дальше?

Ученые планируют использовать другие инструменты телескопа Уэбба, чтобы исследовать черную дыру и ее окружение.

Будут искать подобные объекты в далекой Вселенной.

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