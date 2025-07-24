Авто на крыльях: что означает новый дорожный знак, который удивляет украинских водителей

На автомагистралях Европы, в частности в Бельгии и Нидерландах, водители время от времени встречают довольно необычный дорожный знак – изображение автомобиля с "крыльями" на синем фоне. Этот рисунок часто вызывает удивление, однако он имеет вполне практическое значение.

Об этом сообщает сайт Avtomob. Знак не имеет декоративного значения - он используется для обозначения полос движения, предназначенных исключительно для скоростного транспорта. Фактически это указатель на въезд на автомагистраль, где действуют особые требования к скорости и типу автомобилей.

Речь идет о дорожном информационном знаке из категории GIII, который предупреждает водителей о возможной опасности аквапланирования. Символ "крыльев" на знаке – это стилизованное изображение водяных брызг, которые взлетают из-под колес автомобиля. Такой визуальный эффект призван привлечь внимание к риску потери сцепления с дорогой во время дождя или на влажном покрытии. Водителям следует быть максимально осторожными в таких условиях, ведь контроль над транспортом может ослабнуть.

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Аквапланирование возникает, когда шины не успевают выталкивать воду из-под протектора, и транспортное средство скользит по водяной пленке, как по льду. В этот момент теряется контакт с дорогой, а управляемость автомобилем значительно снижается. Это существенно повышает вероятность аварийной ситуации.

Когда возникает риск аквапланирования и как реагируют в Европе

Наибольшая вероятность аквапланирования возникает во время сильных дождей или сразу после них, когда вода еще не успела сойти с дорожного покрытия. Именно поэтому в странах Европы полиция неоднократно призывала водителей снижать скорость в непогоду и быть особенно внимательными на мокрых участках дороги.

Почему в Украине не используется отдельный знак?

В украинских ПДД не предусмотрен специальный знак, который бы предупреждал именно об аквапланировании. Вместо этого применяется универсальный знак 1.15 – "скользкая дорога". Хотя он и не указывает прямо на наличие воды, его главная цель – информировать водителей о возможном снижении сцепления колес с дорогой, в частности из-за влажного или мокрого покрытия.

Необычные дорожные знаки в Европе: почему их нельзя игнорировать

Хотя большинство стран ЕС постепенно переходят к единой системе дорожных обозначений, местные различия до сих пор остаются. Это может дезориентировать водителей, которые пересекают границы и не привыкли к определенным визуальным символам.

Игнорирование незнакомых знаков – ошибка, которая может дорого обойтись. За каждым необычным изображением может стоять важное предупреждение или инструкция, которая напрямую касается безопасности движения. Поэтому внимательность к таким знакам – ключ к безопасному вождению за пределами страны.

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