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"Бешкетники Сірка" показали видео уничтожение российской станции "Житель", блокировавшей связь

Былим Елена

'Бешкетники Сірка' показали видео уничтожение российской станции 'Житель', блокировавшей связь

Украинские бойцы на одном из направлений фронта уничтожили вражеский комплекс Р-330Ж "Житель". Он предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгирования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот.

Ликвидация Р-330Ж "Житель" попала на видео. Им поделились бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко на своей странице в Фейсбуке.

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"К вашему вниманию еще одна короткометражка. Фильм: "Житель". В главных ролях: казаки 92 омбр. АСП Р-330Ж "Житель"", – прокомментировали они кадры, на которых зафиксирован подрыв комплекса.

Справка: Р-330Ж "Житель" – станция, которая способна создавать помехи, исключающие использование мобильной связи и GPS.

Этот комплекс направлен на автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов источников радиоизлучения в рабочем диапазоне частот. Он создает радиопомехи переносным и мобильным наземным станциям систем спутниковой связи ИНМАРСАТ и "Иридиум", навигационным приборам спутниковой навигационной системы NAVSTAR (GPS) и базовым станциям сотовой связи GSM-900/1800.

Также его работа направлена на автоматизированное ведение телекодового информационного обмена с руководящим пунктом управления с целью получения задания на ведение боевой работы и доклада о результатах работы.

Он способен получать картографические данные с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения на фоне топографической электронной карты местности или в сети прямоугольных координат.

Напомним, на днях бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в том числе "Шилку" и "Зоопарк".

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