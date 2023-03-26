'Бешкетники Сірка' показали видео уничтожение российской станции 'Житель', блокировавшей связь

Украинские бойцы на одном из направлений фронта уничтожили вражеский комплекс Р-330Ж "Житель". Он предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгирования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот.

Ликвидация Р-330Ж "Житель" попала на видео. Им поделились бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко на своей странице в Фейсбуке.

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"К вашему вниманию еще одна короткометражка. Фильм: "Житель". В главных ролях: казаки 92 омбр. АСП Р-330Ж "Житель"", – прокомментировали они кадры, на которых зафиксирован подрыв комплекса.

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Справка: Р-330Ж "Житель" – станция, которая способна создавать помехи, исключающие использование мобильной связи и GPS.

Этот комплекс направлен на автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов источников радиоизлучения в рабочем диапазоне частот. Он создает радиопомехи переносным и мобильным наземным станциям систем спутниковой связи ИНМАРСАТ и "Иридиум", навигационным приборам спутниковой навигационной системы NAVSTAR (GPS) и базовым станциям сотовой связи GSM-900/1800.

Также его работа направлена на автоматизированное ведение телекодового информационного обмена с руководящим пунктом управления с целью получения задания на ведение боевой работы и доклада о результатах работы.

Он способен получать картографические данные с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения на фоне топографической электронной карты местности или в сети прямоугольных координат.

Напомним, на днях бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в том числе "Шилку" и "Зоопарк".

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