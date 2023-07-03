'Безапелляционный приговор': пограничники показали уничтожение группы оккупантов артиллеристами (видео)

Украинские пограничники помогают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, они работают вместе с артиллеристами.

Аэроразведчики помогли обнаружить и скорректировали удар по группе российских оккупантов. Видео обнародовали на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Безапелляционный приговор для рашистских приблуд от аэроразведки ГНСУ и артиллеристов ВСУ", – говорится в сообщении.

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На каком направлении произошло уничтожение позиции оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Видео дня

На видео можно увидеть, как операторы БПЛА обнаружили месторасположение захватчиков. На следующих кадрах видно, как артиллеристы нанесли по позиции россиян точный удар.

На днях украинские военные взорвали вооружение российских захватчиков на Бахмутском направлении. Бойцы Сил обороны нанесли удар по полевому составу с БК.

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