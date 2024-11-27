Биткоин: рост активности пользователей и гонка к $100,000

К 26 ноября 2024 года активность сети Биткоина значительно возросла, достигнув почти одного миллиона ежедневных активных адресов — уровня, который последний раз фиксировался в 2019 году. Это свидетельствует о росте вовлеченности пользователей и увеличении принятия криптовалюты.

Расширение сети и участие розничных пользователей

Увеличение числа активных адресов может указывать на переход внимания от институциональных инвесторов к розничным пользователям. Эксперт по блокчейну Энди Лиан отметил, что подобная тенденция укрепляет сеть, создавая позитивные долгосрочные перспективы для Биткоина.

Коррекция цен и относительная стабильность

Несмотря на недавнюю коррекцию цен на 6% до уровня $92,400, вызванную массовыми продажами долгосрочных держателей, рост активности пользователей остается важным сигналом для рынка. В то же время объемы торгов остаются стабильными, так как большинство новых участников пока не совершает значительных покупок или продаж.

Достигнет ли Биткоин отметки $100,000?

Рост числа активных пользователей может послужить катализатором для дальнейшего повышения стоимости Биткоина до рекордной отметки в $100,000. Аналитики предполагают, что это может произойти уже к концу ноября. При этом свыше 458,000 инвесторов приобрели BTC по цене выше $96,700, что усиливает шансы на продолжение восходящего тренда.

Увеличение активности в сети и возможный приток новых участников создают положительный прогноз для будущей цены Биткоина. Однако инвесторам следует учитывать возможность рыночных коррекций и высокую волатильность криптовалютного рынка.

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