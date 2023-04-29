Благоприятные дни мая для посадки разных культур: посевной календарь
Последний весенний месяц подходит для посева почти всех культур: овощей, клубники, цветов и высадки деревьев. Также в мае ухаживают за молодыми растениями, а также проводят профилактику от болезней и вредителей.
Насколько хорош урожай зависит не только от окружающих условий, но и от фазы луны. Лучше высаживать культуры, ориентируясь на лунный посевной календарь.
Благоприятные дни для посадки культур в мае
Наиболее благоприятными днями в мае для разных культур считаются следующие дни:
- лук и чеснок – 3, 9, 10, 13, 14, 22 мая;
- помидоры – 13, 15 мая;
- укроп, петрушка и другая зелень – 3, 17, 29 мая;
- морковь – 16, 17 мая;
- свекла – 14-17, 24 мая;
- капуста – 2, 14, 21, 24, 30 мая;
- баклажаны, перец – 7, 11, 19 мая;
- кабачки, тыква – 2, 10, 15, 22-25 мая;
- картофель – 3, 5, 6, 12, 21-25, 27, 28 мая;
- однолетние цветы – 1, 2, 3, 29, 30 мая;
- клубника, виноград – 2, 14, 24, 30 мая;
- многолетние цветы – 14, 15, 30, 31 мая;
- плодовые деревья – 9, 12, 13 мая.
Неурожайные дни – 5, 19, 20 мая.
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1-3 мая – посев любой зелени. Также можно сажать клубнику и виноград. Эти дни удачны для прореживания сходов, прополки сорняков, борьбы с вредителями. Прекрасно в эти дни принимаются цветы, в том числе розы.
4-6 мая – неблагоприятные для посадки дни.
7-8 мая – благоприятные для посадки картофеля, чеснока, редиса, перца, салата, пряностей и лекарственных растений, кукурузы. Также, в эти дни хорошо высаживать луковичные цветы, клубнику, плодовые и ягодные деревья, жимолость, жасмин. Разрешено удобрять растения и полоть сорняки. Не обрезайте ветки деревьев: будут долго заживать.
9-12 мая – хорошо сажать картофель, лук, чеснок, кабачки, тыкву, рассаду капусты, редис, свеклу и морковь, многолетние цветы и вечнозеленые растения, газон и зеленое ограждение. В эти дни разрешено бороться с болезнями, обрезать деревья и прививать их. Не работайте с корнями в эти дни.
13-15 мая – благоприятные для высадки огурцов, помидоров, перца, капусты, кабачков, тыквы, сельдерея, картофеля. Поливайте и подкармливайте растения в эти дни. Также, хорошо сажать смородину, малину, ежевику и крыжовник. Не обрезайте растения и не удобряйте.
16-17 мая – не очень хорошие для высадки дни.
18-20 мая – дни новолуния. В эти дни можно полоть сорняки и разрыхлять почву.
21-24 мая – удачные дни для высадки дыни, арбузов, тыквы, гороха, фасоли, клубники и вообще любых культур, деревьев и цветов.
25-26 мая – не очень урожайные дни, но разрешается высадка лекарственных растений и пряностей, кабачков и тыкв.
27-29 мая – можно сажать перец, зелень, картофель, редис, декоративные деревья, такие как сирень и жасмин.
30-31 мая – можно сажать картофель, бобовые, редис, капусту, помидоры, огурцы, многолетние цветы, малину, смородину, ежевику.
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