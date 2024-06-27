Блокировка врага в Волчанске: в ВСУ рассказали, что дальше будут делать оккупанты

В Волчанске на Харьковщине ситуация изменчива, продолжаются бои. На Агрегатном заводе были заблокированы русские военные. По словам представителя отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталия Саранцева, сейчас у противника есть три возможных варианта развития событий.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона. По словам Саранцева, в Харьковском направлении темпы наступательных действий в течение 26 июня увеличились. Оккупанты искали пути, чтобы вклиниться в украинскую оборону и предпринять попытки выбить ВСУ из занятых рубежей.

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"При участии штурмовых отрядов 153 танкового полка, 47 танковой дивизии враг пытался вести наступательные действия в жилой застройке города Волчанск, но был отвергнут", – сказал Виталий Саранцев.

Он подчеркнул, что у россиян на Агрегатном заводе есть три варианта действий:

сдаться украинским военным в плен и предстать перед украинским правосудием;

предстать перед международным судом;

предстать перед судом божьим.

"В реализации всех трех вариантов мы готовы максимально содействовать", – объяснил он.

По его словам, единичное перемещение личного состава врага наблюдается по границе населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы. Так, оккупанты пытаются эвакуировать раненых и пополнить материально-технические средства.

Напомним, ранее Буданов сказал, как победить РФ. Он отметил необходимость сочетания силы и дипломатии в противостоянии с агрессивной россией.

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