Бойцы 10-й ГШБ сбили российский Су-25 под Бахмутом (видео)

Украинские военнослужащие у Бахмута сбили вражеский самолет Су-25. Для этого они использовали ПЗРК Piorun (Перун).

Успешный удар нанесли бойцы подразделения ПВО 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Видео сбивания российского самолета выложили на странице ОГШБр в Facebook.

"Русский самолет Су-25 был сбит подразделением ПВО 10-й ОГШБр "Эдельвейс" над населенным пунктом Берестово из польского ПЗРК Piorun (Перун). Дальность 2-3 км. Спасибо друзьям-полякам за постоянную помощь. Слава Украине", – говорится в сообщении.

Видео дня

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На видео можно увидеть, как украинский военный производит выстрел из ПЗРК. Снаряд попал точно в самолет, в результате чего он упал.

Точное время и количество ликвидированных оккупантов не сообщается.

Напомним, что украинские военные под Бахмутом выбили "вагнеровцев" из окопов. Это удалось сделать бойцам 3-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады в ближнем бою.

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