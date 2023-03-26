Бойцы 36-й бригады показали 'зажигательную работу' по оккупантам на Донбассе (видео)

Украинские морские пехотинцы-зенитчики продолжают держать оборону в Донбассе. В частности, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского уничтожают врагов на Авдеевском направлении

Морпехи отрабатывают по русским захватчикам из разного оружия. Видеоподборку опубликовали на странице бригады в Facebook.

"Зажигательная работа морпехов-зенитчиков по российским захватчикам в Донецкой области", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как морпехи уезжают на боевые позиции. Также показаны кадры непосредственного огневого поражения противника.

Видео дня

Точное время и место ведения боев не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в том числе "Шилку" и "Зоопарк".

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