Бойцы 44 и 65 бригад ювелирно уничтожили бронированную технику оккупантов на Запорожском направлении (видео)

На Запорожском направлении воины из двух бригад разбили вражескую бронированную технику. Это произошло на направлении Роботине-Копани.

Кадры уничтожения вражеских бронированных машин артиллеристами попали на видеокамеру дрона, фиксировавшего "прилеты".

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Отмечается, что по вражеской технике работали совместно аэроразведчики 65-й отдельной механизированной бригады и артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

Видео дня

"Кто взял меч, от меча погибнет. Уничтожение двух жестянок русских близ с. Роботино, Запорожье", – говорится в описании к видео.

Напомним, вблизи Бахмута в Донецкой области минометный расчет бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады на ходу уничтожил российскую боевую машину. Бронированная машина пехоты оккупантов двигалась в направлении передовой линии, когда ее обнаружили аэроразведчики. Координаты были немедленно переданы минометчикам бригады. Расчет 120-мм миномета метко отработал по БМП россиян. Под удар попала также живая сила оккупантов.

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