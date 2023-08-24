Бойцы ГУР и ВМС установили украинский флаг в Крыму: появилось видео ночного рейда

Ночью 24 августа прошла операция ГУР МО Украины при поддержке ВМСУ во временно оккупированном Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.

Об этом сообщает ГУР.

Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. Также в украинском Крыму снова взвился государственный флаг.

Все цели и задачи выполнены. После завершения спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.

Оккупационная администрация Крыма не комментирует события, несмотря на массовые обращения местных жителей. Единственное сообщение касается якобы "уничтожения боеприпасов по установленному графику".

Украинские Силы Обороны и дальше будут оказывать оккупантам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы.

Напомним, украинские военные высадились в Крыму, ГУР подтвердил спецоперацию