Бойцы из 30 ОМБр показали видео ликвидации логова оккупантов из дрона

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского из беспилотника заметили врага, окопавшегося среди посадок и обустраивавшего свои позиции. Аэроразведка передала координаты артиллеристам и логово оккупантов было ликвидировано.

Видео уничтожения враждебных позиций опубликовано на странице бригады в Фейсбуке. На нем можно увидеть, как один из русских солдат ходит по территории посадки и ломает ветки деревьев, наверное, чтобы лучше укрепить временное жилье.

Читайте также: Пограничники нанесли сокрушительный удар по позициям россиян под Лиманом (видео)

Другой оккупант тем временем обустраивает окоп. Когда бойцы из 30 ОМБр нанесли точный удар по позициям врага, его логово было развалено. Из него повыскакивали оккупанты и начали бежать, двое из них тащили под руки раненого товарища.

Видео дня

"Один выстрел артушечки и халабудка развалена", – пошутили артиллеристы 30-й бригады, комментируя кадры своей работы.

Предлагаем также пересмотреть кадры работы бойцов из бригады "Холодный Яр", которые в Бахмуте ликвидировали значительное количество российских интервентов благодаря ловушке.

Напомним, ранее бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в том числе "Шилку" и "Зоопарк".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!