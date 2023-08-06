Бойцы Нацгвардии в Херсонской области уничтожили наблюдательный пункт россиян 'Муром-М' (эффектные кадры)

В Херсонской области враг обустроил на мосту через реку Конку наблюдательный комплекс "Муром-М". Благодаря этому устройству оккупанты вели круглосуточное наблюдение.

Как сообщили в Национальной гвардии, бойцы Сил обороны дроном-камикадзе ликвидировали российский комплекс.

Читайте также: Украинские военные обнаружили и уничтожили состав БК и ГСМ в районе Бахмута (эффектное видео)

"Вражеский наблюдательный комплекс был на мосту через реку Конку на Херсонщине. Им оккупанты вели круглосуточное наблюдение, чтобы не дать нашим силам прорваться", — прокомментировали видео в Нацгвардии.

Видео дня

"Муром-М" - это комплекс для круглосуточного автономного видео-тепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет разместить человека на расстоянии до 10 километров, а тепловизор в темноте выдает автомобиль на 8 километров и на 4 человека.

"Стационарные версии, как уничтожившие гвардейцы, "видят" на 15 километров и следят за любыми перемещениями украинских сил рядом с линией боевого столкновения. Они помогают россиянам корректировать артиллерийские обстрелы и сопровождать российские диверсионно-разведывательные группы", – пояснили нацгвардейцы.

Напомним, бойцы 8-го полка специального назначения имени Князя Изяслава Мстиславича из миномета накрыли группу оккупантов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!