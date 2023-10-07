Бойцы СБУ и ВСУ устроили мощный 'салют' российскому ТОС-1А 'Солнцепек' из HIMARS (видео)

Бойцы Сил обороны на Запорожском направлении взорвали российскую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Был уничтожен экипаж военной техники и полный боекомплект.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, бойцы Запорожского Управления СБУ во время разведки зафиксировали место нахождения российской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Эта установка готовилась атаковать позиции украинских военных, осуществляющих контрнаступление на этом направлении.

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"Но благодаря координации сотрудников Службы безопасности и артиллеристов ВСУ ТОС-1А "Солнцепек" был уничтожен вместе с экипажем и полным боекомплектом. В финальном поединке с ракетой HIMARS вражеский "Солнцепек" отпраздновал свое поражение роскошным салютом", – – прокомментировали эти кадры в СБУ.

Напомним, бойцы Нацгвардии уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов. Также защитники Украины ликвидировали вражеский наблюдательный комплекс "Муром".

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