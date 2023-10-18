Бойцы СБУ 'оставили оккупантов без глаз': уничтожено 5 новейших комплексов видеонаблюдения и РЭБ (видео)

В одном из направлений фронта киберспециалисты Службы безопасности Украины ликвидировали сразу пять новейших комплексов видеонаблюдения россиян и одну из систем радиоэлектронной борьбы, которая создавала радиопомехи для радиоэлектронных средств разведки.

Как сообщили в СБУ, спецназначители Департамента кибербезопасности с помощью дронов-камикадзе атаковали российские наблюдательные комплексы.

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Да, россиянам "отключили": четыре комплекса "Муром" и один "Пергам". Отмечается, что российские боевики использовали их для круглосуточного наблюдения за территорией, где размещались Силы обороны Украины.

"Эта техника позволяла врагу выявлять украинских защитников и корректировать артиллерийские удары. Кроме того, кибер-специалисты СБУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенный для подавления спутниковой связи", – отмечается в сообщении.

Напомним, украинские военные используют американские дальнобойные ракеты ATACMS. В частности, ими нанесли удар по аэродромам Бердянска и Луганска, где были уничтожены девять российских вертолетов.

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