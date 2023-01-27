Бойцы ССО уничтожили позицию оккупантов на Донбассе дроном-камикадзе (видео)

Украинские бойцы Сил специальных операций с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по позиции оккупантов. В результате уничтожены по меньшей мере два врага.

Ликвидация россиян происходила на Бахмутском направлении. Об этом сообщили на странице командования ССО Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Мы всегда найдем способ доставки! Во время выполнения задания на Бахмутском направлении операторы ССО Украины обнаружили огневую позицию врага. Запустив дрон-камикадзе, операторы доставили пламенный привет оккупанту", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть запись камеры беспилотника, которая двигается в сторону позиции оккупантов. Прицелившись, оператор направляет дрон-камикадзе прямо в место нахождения российских военных.

Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, на Соледарском направлении бойцам 45 ОАБр удалось обнаружить из дрона отряд российских захватчиков и ликвидировать оккупантов.

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