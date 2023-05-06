Бойцы ВСУ с октокоптера R18 минуснули российский Т-72Б стоимостью почти $2 млн (видео)

В одном из направлений фронта украинские аэроразведчики заметили российский танк Т-72Б. Точным сбросом с октокоптера R18 был ликвидирован.

Кадры уничтожения вражеской военной техники появились в соцсетях. Чтобы полностью обезвредить российский Т-72Б, аэроразведке пришлось использовать три боеприпаса.

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Танк Т-72Б – основные сведения:

Танк Т-72Б является одним из основных боевых танков России и был разработан в середине 1970-х годов. Сегодня он продолжает использоваться в российской армии и экспортируется во многие страны мира.

Танк Т-72Б производится компанией "Уралвагонзавод" в России. Цена танка зависит от модификации, спецификации. Примерная стоимость нового танка Т-72Б3М, в зависимости от спецификаций, составляет около 2-2,5 миллионов долларов США.

Основные характеристики танка Т-72Б включают в себя:

Экипаж: 3 человека (командир, водитель и наводчик-радист)

Бронирование: обеспечивает защиту от шаров калибра до 125 мм.

Главное вооружение: гладкоствольная пушка 2А46М калибра 125 мм, которая может стрелять разными видами снарядов, включая кумулятивные и фугасные.

Дополнительное вооружение: 7,62-мм пулемет PKT и 12,7-мм пулемет NSVT

Двигатель: дизельный двигатель В-92С2 мощностью 780 л.с.

Скорость: до 60 км/ч на дороге и до 40 км/ч по бездорожью

Запас хода: до 500 км на дороге и до 300 км на бездорожье.

Важно отметить, что технические характеристики танка Т-72Б могут изменяться в зависимости от модификации и версии.

На днях украинские защитники на одном из направлений фронта уничтожили враждебную позицию с минометным расчетом.

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