Бойцы ВСУ показали видео, как с помощью дрона похитили рацию оккупанта

Украинские защитники настолько искусно управляют беспилотными летательными аппаратами, что могут их применять не только для аэро-разведки, но и для того, чтобы узнать о планах оккупантов.

Так, в сети появилось видео работы двух дронов, которыми руководили бойцы боевой группы К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады.

Аэро-разведчики заметили уничтоженные вражеские окопы и рацию одного из кафиров, которая лежала у укрытия россиян. Чтобы завладеть рацией и прослушивать переговоры врага, бойцы ВСУ направили дрон с веревкой и магнитом, чтобы "поймать" ее. Другой дрон сопровождал "ловца" и снимал процесс на видео.

Видео дня

"Мастерство аэро-разведчиков К-2 и новые технологии помогают ВСУ завладеть оперативной информацией", – прокомментировали видео бойцы К-2 54-й ОМБр.

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