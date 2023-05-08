Бойцы ВСУ в Херсонской области FPV-дроном ликвидировали новейший комплекс визуального наблюдения 'Муром-П' (видео)

В Херсонской области украинские защитники "задвоихсотили" с помощью дрона-камикадзе российский автономный мобильный комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-П".

Атака на враждебный пункт наблюдения попала на видео. Кадры опубликованы в соцсетях. "Обнаружили и обезвредили "Глаз Мордора", – говорится в описании к видео.

Читайте также: Спецназовцы СБУ дроном-камикадзе ликвидировали вражеский комплекс наблюдения "Муром-М" (видео)

Военные в сети пишут, что использовали для атаки на наблюдательный комплекс FPV-дрон Phoenix 03 Heavy ucav. И он был приобретен благодаря донатам на UNITED24.

Видео дня

"Беспилотник уничтожает российский комплекс наблюдения "Муром-П". Этот комплекс позволял россиянам 24/7 следить за территорией и перемещениями наших войск. Теперь так называемый глаз мордора разрушен", – прокомментировали это событие наши защитники.

Справка: российские системы дальнего видеотепловизионного наблюдения обычно состоят из камер, которые могут снимать изображения в условиях низкой видимости, а также с оборудованием для их обработки и анализа, таким как компьютеры и программное обеспечение. Изображение, отснятое камерой, обрабатывается с помощью алгоритмов компьютерного зрения и машинного обучения, что позволяет системе автоматически обнаруживать объекты и распознавать их.

Через тепловизор комплекс "видит" человека на расстоянии 4 км, а через камеру – 10 км. Автомобиль через тепловизор засекается комплексом на дистанции 8 км.

Предлагаем также прочесть, как украинские бойцы благодаря натовской гаубице М777 на восточном направлении фронта провели зачистку врага, который вел прицельный огонь по нашим позициям с верхних этажей многоэтажки. Это произошло в Бахмуте. Стало известно, что по врагу отработали операторы 8 отдельного полка специального назначения Сил специальных операций (ОПСП ССО).

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!