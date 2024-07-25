Бронь от мобилизации может получить новая категория мужчин: о ком идет речь

Министерство цифровой трансформации планирует бронировать от призыва работников ремонтных бригад. Это станет одним из шагов в работе над стабилизацией мобильной связи во время отключений электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

"Постоянные обесточивания влияют и на ухудшение качества связи и интернета, ведь базовые станции мобильных операторов, которые обеспечивают покрытие, также работают от электроэнергии. Стабилизировать ситуацию с мобильной связью и интернетом - одна из главных задач Минцифры сейчас", – указано в посте.

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Минцифры приняло следующие меры для стабилизации ситуации с мобильной связью и Сетью:

Внесены изменения в положения Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникациями, обязав операторов обеспечить не менее 25% своих сетей автономными генераторами для работы в течение 72 часов без электроснабжения. Остальные сети должны быть оснащены аккумуляторами, которые способны поддерживать работу до 10 часов при отключении электричества. Эти аккумуляторы работают по принципу портативных зарядных устройств, обеспечивая энергией базовые станции.

Усилен контроль за соблюдением новых правил. Операторы будут предоставлять квартальные отчеты НЦУ, а НКЭК будет проводить проверки их выполнения.

Принято постановление № 322, одобренное регулятором, которое позволяет операторам подавать запросы в Облэнерго для модернизации электросетей, ведущих к базовым станциям, что будет способствовать более быстрой зарядке аккумуляторов.

Составлен список объектов, которые должны быть обеспечены непрерывным электропитанием, который ОВА передаст в Облэнерго для дальнейшего действия.

Напомним, ранее UAportal писал, подпадают ли бронированию работники с дефицитной ВОС.

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