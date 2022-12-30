Буданов назвал сроки новой мобилизации на россии

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что на россии состоится новая волна мобилизации. По его словам, несмотря на заявления министра обороны рф сергея шойгу о якобы окончании мобилизации, россиян все равно будут призывать на фронт.

Согласно данным разведки, о новом этапе на россии объявят уже в начале января. Об этом Буданов сказал в интервью BBC.

"При формировании новых подразделений им не хватает живой силы. Исходя из этого они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации", – отметил он.

Глава ГУР добавил, что сейчас оккупанты имеют большие проблемы с комплектованием уже существующих подразделений. Это связано с большими потерями россиян в боевых действиях.

Видео дня

"Это еще учитывая тот факт, что мобилизация, которую они, вроде бы закончили, никуда не делась. Она продолжается, и по состоянию на данный момент мобилизуют полным ходом людей на войну", – пояснил глава разведки.

Напомним, Буданов также спрогнозировал следующие ракетные удары рф по Украине. По его словам, оккупанты продолжат попытки уничтожить энергетическую инфраструктуру.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!