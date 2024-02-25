Буданов предупредил крымчан: не стоит пользоваться Крымским мостом (видео)

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал уничтожение Крымского моста и предостерег жителей оккупированного полуострова.

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Буданов заметил: "врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым крымским мостом".

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Он напомнил, что в ГУР обещали, что в 2023 году украинские спецназовцы будут в Крыму. "И мы это обещание выполнили", – добавил он.

Глава украинской разведки говорит, что большинство спецопераций ГУР в Крыму стали возможны благодаря украинцам, живущим там в оккупации.

"Сопротивление местного украинского населения против оккупантов не утихало ни на мгновение, несмотря на репрессии… Нашими успехами мы чрезвычайно обязаны жителям украинского Крыма, которые не только усилили сопротивление оккупантам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию нам", – сказал он.

Кирилл Буданов отметил: "Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крыма. Поставленные задачи выполнены: россия потеряла четверть своих кораблей и вынуждена была выводить свой флот на побережье Кавказа, передислоцировать авиацию, аэродром Крыма постоянно находятся под нашим огневым влиянием".

Напомним, в 2023 году руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Украина сделает все возможное, чтобы освободить все территории этого года. Он объяснил, почему не удалось закончить войну в указанный срок.

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