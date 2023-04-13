Будет богатый урожай и защита от вредителей: Как удобрять огород пеплом

Пепел – один из самых древних видов удобрений, который уже известен человечеству. Он содержит множество питательных веществ, таких как фосфор, кальций, калий, железо, цинк, магний, марганец и другие. Особенность пепла состоит в том, что эти питательные вещества находятся в легкоусвояемой форме, что делает его эффективным удобрением для выращивания растений. Кроме того, пепел может быть использован для улучшения структуры почвы и борьбы с некоторыми вредителями.

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Как использовать пепел на огороде

Существует несколько способов использования пепла в огороде. Один из самых простых способов – внесение пепла в почву при посадке растений. Для этого достаточно добавить примерно 8-10 г пепла в каждую лунку перед посадкой растений и смешать его с землей.

Еще один способ использования пепла – приготовление жидкого удобрения на его основе. Для этого нужно развести 300-500 г сухого пепла в 10 литрах воды и регулярно подливать растения этой жидкостью.

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Для удобрения плодовых деревьев, кустов и клубники рекомендуется внести золу в грунт из расчета 100-150 г на квадратный метр, а также смешать его с торфом для большей эффективности. Для грядок овощей достаточно 100-150 г пепла на квадратный метр, а для картофеля – 60-100 граммов. Бобовые культуры могут потребовать большую концентрацию пепла – 150-200 граммов на квадратный метр.

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Зола как средство от вредителей

Золу можно использовать как естественную защиту от некоторых вредителей. К примеру, его можно распылить на листья капусты, свеклы, картофеля, как защита от моли, насекомых-грызунов и других вредителей. Для этого нужно развести 200-300 г золы в 10 литрах воды и распылить на растения.

Однако следует учитывать, что чрезмерное использование пепла может быть вредным для растений. Поэтому важно соблюдать рекомендации по дозе внесения пепла в почву. Также следует учитывать уровень кислотности почвы, поскольку пепел имеет высокий уровень щелочности и его использование может изменить pH почвы. Поэтому перед использованием пепла следует провести анализ почвы и придерживаться рекомендаций специалистов.

Зола – доступное и экологически чистое удобрение, которое может быть использовано на огороде для улучшения плодородия почвы, обеспечения растений питательными веществами и защиты от некоторых вредителей. С правильным использованием он может являться важным элементом в выращивании здоровых и урожайных растений на вашем огороде.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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