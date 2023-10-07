Будете разочарованы: почему лучше не экономить на духах

Мы радуемся, когда нам удается сэкономить на покупках, поэтому всегда обращаем внимание на распродажи и скидки, где можно купить хорошие вещи по выгодной цене. Но это не касается духов: на аромате лучше не экономить. Почему к выбору духов следует подходить серьезно, подскажет Радиотрек.

Аромат со скидкой, но тестер отсутствует

Приобретение нового аромата только по причине скидки не является лучшей идеей. Важно испытать его на своей коже, чтобы определить, подходит ли он. Если нет возможности попробовать аромат перед покупкой, лучше воздержаться от его приобретения.

Срок годности

Срок годности духов – условный, особенно если они сохраняются правильно – подальше от солнечных лучей и от слишком высокой температуры. Духи могут прослужить значительно дольше, чем указано на упаковке. Однако не рекомендуется покупать духи с сокращенным сроком годности, особенно если это подарок.

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Покупка одного и того же аромата

Если вы видите уже имеющийся аромат в магазине со скидкой, не спешите покупать его снова, даже по очень выгодной цене. Убедитесь, что это тот самый аромат, который вы используете регулярно, а не пылящийся в шкафу. Если ваш флакон еще не пуст, то покупка даже со скидкой может быть слишком необоснованной, поскольку есть риск, что он вам быстро надоест.

Напомним, мы уже писали, как определить качественные духи.

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