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Будут бить еще дольше: график магнитных бурь на сентябрь снова изменился

Былим Елена

Будут бить еще дольше: график магнитных бурь на сентябрь снова изменился
Магнитные бури сегодня. Источник: freepik.com

График магнитных бурь на сентябрь 2024 года вновь претерпел изменения. Прогнозируется усиление геомагнитных штормов.

Согласно данным сервиса Meteoagent, 14 сентября сила геомагнитных колебаний достигла опасных шести баллов. В воскресенье, 15 сентября, ожидается ослабление шторма до 3 баллов, а следующая неделя начнется с пятибалльной бури красного уровня опасности.

  • 17-18 сентября – магнитная буря К-индекса 3
  • с 19 по 25 сентября – К-индекс 2 (зеленый уровень опасности)
  • 26 и 27 сентября – К-индекс 5
  • 28 сентября – К-индекс 4
  • 29 сентября – К-индекс 3
  • 30 сентября – К-индекс 2

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Магнитные бури: календарь

Будут бить еще дольше: график магнитных бурь на сентябрь снова изменился
Магнитные бури сегодня и прогноз на неделю. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, возникающие в результате солнечной активности. Когда на Солнце происходят вспышки, в космос выбрасываются огромные облака заряженных частиц. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем, вызывая магнитные бури.

Опасны ли магнитные бури для людей?

Многие люди, особенно метеозависимые, испытывают влияние магнитных бурь на свое самочувствие. Чаще всего это проявляется как:

  • головная боль
  • Слабость и сонливость
  • Изменения настроения, раздражительность, тревога, депрессия
  • Проблемы со сном
  • Обострение хронических болезней.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь?

Хотя полностью избежать воздействия магнитных бурь невозможно, есть несколько способов уменьшить их негативное воздействие:

  1. Здоровый образ жизни: правильное питание, сон, регулярные физические нагрузки укрепляют организм и помогают ему лучше противостоять внешним воздействиям.
  2. Режим дня: старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни.
  3. Отказ от вредных привычек: курение, алкоголь и кофе могут усугублять негативное влияние магнитных бурь.
  4. Релаксация: занимайтесь йогой, медитацией или другими видами релаксации, чтобы снять стресс.
  5. Лечение хронических заболеваний: своевременное лечение хронических заболеваний поможет снизить риск обострений во время магнитных бурь.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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