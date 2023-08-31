Будут бороться с усталостью и сонливостью: топ-10 чаев на осень

С приходом осенних дней и началом прохладной погоды, ничто не может быть лучше чашки вкусного чая, которая согревает душу и помогает справиться с сонливостью.

Издание Pixel подобрало для вас 10 сортов чая, которые поразят ваши вкусовые рецепторы и окажут положительное влияние на настроение. Эти виды чая помогут справиться с холодом и сонливостью во время осенних дней.

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Фруктовый чай: этот сорт – идеальная смесь ягод, фруктов и цветов, дающая ароматную и вкусную чашку чая. Он не только согреет вас, но и насытится витаминами.

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Пуэр: этот чай имеет спрессованные листья, которые становятся более полезными при повторном заваривании. Он отлично подойдет для тех, кто ищет что-нибудь особенное.

Жасминовый чай: для любителей приятных ароматов – этот сорт просто невероятный. Настоящее ароматное прикосновение осени.

Ройбуш: если вы ищете альтернативу обычному чаю, ройбуш взбодрит вас и добавит энергии.

Мате: отличный выбор для тех, кто ищет ощущение тепла во время холодов. Идеально подходит для осенних утренников.

Ханибуш: для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новое. Этот чай приготовлен из бобов южноафриканского растения и имеет особый вкус.

Чай с бутонами роз: если хотите поразить и себя, и гостей – выбирайте этот сорт. Он не только вкусен, но и красив.

Улун: отличный выбор для церемониального питья чая. Благодаря нежному вкусу он поможет расслабиться и насладиться моментом.

Иван-чай: кроме вкусовых предпочтений этот чай полезен для здоровья. Он поможет укрепить иммунитет в холодный период.

Кудин: этот чай имеет тысячелетнюю китайскую историю.

Напомним, мы уже писали о способах использования чайной заварки.

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