Будут ли отменять тариф "день-ночь" для двухзонных счетчиков
С 1 августа произошло повышение тарифов на электроэнергию, включая цены для многозонных счетчиков. Однако у потребителей возникают вопросы по дальнейшей судьбе тарифа "день-ночь". Об этом пишет 24 tv.ua.
Актуальность тарифа "день-ночь"
На сегодняшний день базовый тариф на электроэнергию установлен на уровне 4,32 гривны за киловатт-час. Однако для владельцев двухзонных и трехзонных счетчиков действуют другие цены.
Следует отметить, что тариф "день-ночь" для населения остается в силе, и расчеты по нему будут продолжаться по привычной схеме.
Обновлены тарифные ставки
Для двухзонных счетчиков:
- Дневной период (07:00-23:00): 4,32 грн/кВт·ч
- Ночной период (23:00-07:00): 2,16 грн/кВтч
Для трехзонных счетчиков:
- Пиковые часы (08:00-11:00 и 20:00-22:00): 6,48 грн/кВтч (коэффициент 1,5)
- Полупиковые часы (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00): 4,32 грн/кВтч (коэффициент 1)
- Ночные часы (23:00-07:00): 1,73 грн/кВтч (коэффициент 0,4)
Таким образом система дифференцированных тарифов продолжает функционировать, предоставляя потребителям возможность оптимизировать свои затраты на электроэнергию.
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