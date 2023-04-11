Будут радовать глаз: как и когда правильно высаживать гладиолусы

Гладиолусы – популярные цветы среди украинских дачников. Эта культура имеет хорошие цветки и не сложна в уходе.

Впрочем, чтобы иметь хорошую клумбу, следует соблюдать некоторые правила. Опытные садоводы имеют свои советы по поводу того, когда и как правильно высаживать гладиолусы.

Эти цветы преимущественно высаживают весной, когда земля прогревается до температуры около +13°C. Сажать гладиолусы следует в рыхлую почву на хорошо освещаемом участке земли.

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Если земля будет слишком влажной, цветы не приживутся. Выкапывать лунки нужно на глубину 15–25 сантиметров. Расстояние между луковицами следует хранить около 10 сантиметров.

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Выбирая луковицу для посадки нужно обратить внимание на некоторые важные моменты, а именно:

упругая кожа без заметных недостатков;

средний размер;

донышко луковицы не вогнутое;

центральный росток крепкий;

корневые бугорки – светлые.

Во время копания ямок нужно уложить дно песком. Это поможет защитить корешки и обеспечит функцию дренажа.

В общем, гладиолусы нужно поливать раз в две недели рано утром или поздно вечером. Вода не должна попадать на листья растения. В жаркий период поливать можно каждые 3-4 дня.

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