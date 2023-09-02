Будут радовать вас в следующем сезоне: как правильно собирать и хранить семена кабачков

Сохранение семян кабачков является важным процессом, поскольку это позволит повторить урожай любимого сорта овощей следующего сезона. Кроме того, сушка и правильное хранение семян поможет сохранить сортовую чистоту кабачков.

UAportal расскажет, как правильно сушить и хранить семена кабачков. В частности, вам нужно выполнить следующие шаги:

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Выбор зрелых кабачков:

Начните с выбора здоровых и созревших кабачков для сбора семян. Выберите кабачки, которые имеют наилучший вид и соответствуют интересующему вас сорту.

Отделение семян от мякоти:

Разрежьте кабачки пополам или несколько частей и используйте ложку для того, чтобы собрать семена. Важно отделить семена от мякоти. Для очистки семян можно поместить их в миску с водой и оставить там на время, чтобы они избавились от остатков мякоти и слизи.

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Сушка семян:

Вам нужно высушить семена перед хранением во избежание плесени и гнили. Поместите семена на одном слое бумаги на сухом и воздушном месте. Семена должны полностью высохнуть в течение 1-2 недель. Регулярно перемешивайте их, чтобы обеспечить равномерную сушку.

Хранение семян:

Семена лучше хранить в прохладном месте. Идеальной опцией будут бумажные или текстильные пакеты, позволяющие проходить воздуху во избежание конденсации. Не забудьте пометить пакеты информацией о сорте и годе сбора.

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