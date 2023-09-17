Бытовая химия может быть опасна для жизни: новое исследование

Вам кажется, что после каждой уборки в вашем доме становится свежо и уютно? Это только на первый взгляд, конечно, если вы все еще используете обычную бытовую химию без "претензии" на эко. Американские ученые обнародовали данные недавнего исследования, в котором изучили влияние более 30 всемирно известных чистящих средств на организм человека.

Результаты исследования настолько встревожили исследователей, что они сразу же опубликовали данные в научном издании с рекомендациями навсегда отказаться от химических составов с ароматизаторами и летучими органическими соединениями. Если ваши зеркала идеально блестят, благодаря тяжелой артиллерии классической бытовой химии, дочитайте статью до конца.

ЛОС сокращает жизнь? Опасная уборка

Ученые американской организации по охране окружающей среды Environmental Working Group провели исследование, посвященное влиянию бытовых чистящих средств на организм человека. Исследователи обнародовали шокирующие подробности о потенциальных рисках бытовой химии для здоровья.

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В новом исследовании, опубликованном в научном издании ChemSphere, ученые проанализировали 30 чистящих средств, в том числе универсальных средств для чистки стекол, освежителей воздуха, средств для мытья посуды и много других.

Исследование показало: повседневная бытовая химия может выделять сотни опасных летучих органических соединений, известных как ЛОС. Ученые проверили как обычные продукты, так и "зеленые" чистящие средства, обнаружив около 530 уникальных ЛОС в 30 продуктах.

Из них 193 ЛОС были опасными химическими веществами, которые неблагоприятно влияют на наш организм: приводят к опасным заболеваниями дыхательной системы, повышают риск развития рака, влияют на репродуктивную систему.

Насколько безопасны "зеленые" средства?

Летучие органические соединения в чистящих средствах влияют на качество воздуха как внутри, так и снаружи помещения. Основная опасность этих продуктов в том, что они загрязняют воздух в помещении в 2-5 раз больше, чем на улице, а по некоторым оценкам, даже в 10 раз больше. Ведь многие средства выделяют ЛОС в течение нескольких дней, недель или даже месяцев.

"Это исследование является тревожным сигналом для потребителей, исследователей и регулирующих органов. Люди должны быть лучше осведомлены о потенциальных рисках химических веществ, которые попадают в воздух наших домов", – утверждает доктор философии, старший токсиколог EWG Алексис Темкин.

Выбрав "зеленые" экосредства без запаха можно многократно снизить воздействие опасных ЛОС, - уверены ученые. По результатам исследования продукты с маркировкой "зеленые" выделяют меньше летучих органических соединений по сравнению с обычной бытовой химией - в среднем около половины.

Экологичные продукты категории "без запаха" также производят меньше выбросов ЛОС:

почти в 8 раз меньше, чем обычные чистящие средства;

в 4 раза меньше, чем экопродукты с ароматизатором.

В среднем экологические продукты без отдушек выделяют всего 4 химиката, классифицируемых как опасные. В экосредствах с ароматизаторами ученые нашли около 15 соединений, а в обычных продуктах – 22.

Эти данные более чем красноречивы: экологически чистые средства или продукты без запаха могут стать разумной и менее вредной альтернативой для тех потребителей, которые заботятся о своем здоровье, а также о здоровье окружающих.

Чем мы рискуем?

От летучих органических соединений невозможно спрятаться - ежедневно мы подвергаемся их воздействию на работе и дома. Особенно страдают люди, работа которых напрямую связана с бытовой химией:

Многочисленные исследования показывают: у людей, работающих в сфере клининга, риск развития астмы на 50% выше, а риск хронической обструктивной болезни легких - на 43%. Женщины, которые работают в этой сфере, имеют более высокий риск рака легких.

Здоровье детей также может оказаться под угрозой. Некоторые исследования доказывают: частое использование определенных чистящих средств в помещении в период беременности и в младенчестве повышает риск развития астмы и одышки в детстве.

"Эти чистящие средства наносят вред не только нашему здоровью, но и окружающей среде", - считает старший директор EWG Самара Геллер.

Результаты последнего исследования американских ученых имеют огромное значение для здоровья человека и окружающей среды, – уверены исследователи.

Летучие органические соединения, которые выделяют потребительские товары, не только загрязняют наружный воздух, но и усугубляют существующие экологические проблемы.

По оценкам исследования 2018 года, половина ЛОС, которые повышают уровень загрязненности воздуха, происходит из потребительских товаров. Экологичность чистящих средств – это простой и доступный способ снизить воздействие вредных химических веществ, что особенно важно для здоровья женщин и детей, – говорят ученые.

Не секрет, что обычная бытовая химия содержит опасные ПАВ, фосфаты, синтетические отдушки и кислоты. И, покупая очередной флакон с "изысканным" ароматом морского бриза, мы рискуем своим здоровьем и здоровьем наших детей.

Новое исследование ученых в который раз напоминает: растительные формулы не так агрессивно влияют на людей, животных и окружающую среду. Если вы все еще выбираете "химию", будьте готовы к тому, что ваша собственная квартира может стать не самым безопасным местом на Земле, – предупреждают ученые.