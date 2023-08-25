Бюджетно и быстро: рецепт укропного супа
Суп из укропа по рецепту от Shuba не только полезен и легок, но и дешев.
Ингредиенты:
Укроп, пучок – 2 шт.
Морковь – 1 шт.
Петрушка, пучок – 1 шт.
Сельдерей, корень – 1 шт.
Лавровый лист –3 шт.
Лук желтый репчатый – 1 шт.
Сметана 20% – 2 ст. л.
Мука пшеничная – 1 ст. л.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Свиная грудинка – 200 г
В кастрюлю налейте два литра воды, положите туда кусок мяса. Добавить лавровый лист и варить 50 минут.
Очистите измельчите овощи. Через 50 минут положите их в бульон. Варите до мягкости.
Нарежьте укроп, выложите в суп и варите еще 10 минут.
Отдельно смешайте сметану с небольшим количеством готового супа. Влейте получившуюся смесь в суп, посолите и добавьте перец по вкусу.
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