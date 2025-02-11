Часть украинцев сможет платить за свет меньше: кого касается решение Правительства

Некоторые украинцы смогут уменьшить расходы на электроэнергию. Это касается тарифов на свет именно в период отопительного сезона.

Базовый тариф останется неизменным. Сейчас его размер составляет 4,32 гривны за киловатт-час, отмечает UAportal со ссылкой на Министерство энергетики.

"Независимо от объема потребления, первые 2 000 киловатт-часов для помещений потребителей с электроотопительными установками и негазифицированные дома будут стоить 2,64 гривны за киловатт-час в отопительный сезон", – отмечается в сообщении Минэнерго.

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В то же время, если объем потребленной электроэнергии превышает 2 000 киловатт-часов, то оплата излишка будет происходить по обычному тарифу – 4,32 гривни за киловатт-час. Рассмотрим это на примере:

если объем потребления составляет 1 800 киловатт-часов, оплата осуществляется по тарифу 2,64 гривни за киловатт-час;

в случае использования 2 500 киловатт-часов: первые 2 000 оплачиваются по ставке 2,64 гривни за киловатт-час, а остальные 500 киловатт-часов – по тарифу 4,32 гривни за киловатт-час.

Стоит напомнить, что нынешний отопительный сезон начался 1 октября 2024 года и продлится до 30 апреля 2025 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько будут платить украинцы за электроэнергию с 1 марта.

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