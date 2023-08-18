Чем нельзя выводить пятна пота на белой одежде, чтобы не испортить его

Пятна пота, особенно на белой одежде, могут доставить немало хлопот. Выбор верного метода является ключевой задачей, однако не все средства, обычно помогающие в борьбе с пятнами, являются подходящими для белой одежды.

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Сайт "Телеграф" обнаружил, какие средства лучше не использовать для выведения желтых пятен пота из белой одежды и поделится рекомендациями, как эффективно справиться с этой проблемой и не повредить ткань.

Что лучше избегать при выведении пятен пота

Средства с хлором: Хотя в некоторых случаях они могут оказаться полезными, для удаления пятен пота отбеливатели с хлором – не лучший выбор. Химический состав таких средств может вызвать потемнение следов из-за реакции с белками, содержащимися в поте;

Хотя в некоторых случаях они могут оказаться полезными, для удаления пятен пота отбеливатели с хлором – не лучший выбор. Химический состав таких средств может вызвать потемнение следов из-за реакции с белками, содержащимися в поте; Высокая температура: При использовании горячей воды пятна могут приобрести характерный вид и усилить запах. Чтобы избежать этого, пятна нужно выводить в холодной воде при температуре не выше 30 градусов;

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Как удалить пятна от пота на белой одежде.

Для борьбы с желтыми пятнами рекомендуется использовать специальные средства. Многие из них способны справиться с даже старыми загрязнениями и вернуть белье одежде.

Кроме того, хорошо себя зарекомендовали популярные народные методы:

Хозяйственное мыло. Тщательно втереть мыло в пятно пота и оставить в течение получаса, после чего постирать вещь по обычной схеме;

Тщательно втереть мыло в пятно пота и оставить в течение получаса, после чего постирать вещь по обычной схеме; Сода. Смесь 50 мл воды и 4 столовые ложки соды тщательно нанести на пятно с помощью щетки. После часа ожидания тщательно смыть средство;

Смесь 50 мл воды и 4 столовые ложки соды тщательно нанести на пятно с помощью щетки. После часа ожидания тщательно смыть средство; Сода, соль и жидкое мыло. Смешайте все компоненты в равных пропорциях для эффективного удаления свежих пятен. Нанесите смесь на пятно и подождите пол часа перед использованием обычного метода стирки.

Эти способы способны решить проблему даже с щекотливыми тканями, но при использовании на шелке рекомендуется ограничить контакт до 15 минут.

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