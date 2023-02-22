Чем опасна привычка пить напитки из трубочки

Люди использовали трубочку тысячи лет. Первые упоминания о нем датируются не менее 3000 годом до нашей эры, когда шумеры пили пиво через трубки из золота. В 1800-х годах люди использовали стебли ржи в качестве трубочки. Сегодня соломка широко используется по всему миру и не кажется чем-то необычным.

Трубочки предлагают простой, гигиенический способ пить напитки. Они также помогают людям с ограниченными возможностями безопасно употреблять жидкость. Однако питье из-за соломинки может иметь больше недостатков, чем преимуществ, сообщает Healthline. Такая практика со временем может привести к негативным последствиям для здоровья и окружающей среды. Рассмотрим основные плюсы и минусы использования коктейльной трубочки.

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Плюсы использования трубочки

Повышает удобство

Когда вы пьете прямо из чашки, вам нужно наклонить ее к лицу. Это увеличивает риск разлить напиток или замурзать им лицо. Использование трубочки облегчает процесс питья, не наклоняя емкость с жидкостью. Это особенно полезно, если ваш напиток содержит лед и вы не хотите его прикасаться к губам или зубам.

Улучшает гигиену

Пить через трубочку может быть идеальным вариантом при употреблении напитка в жестянках. Это более гигиенично, чем непосредственно прикладывать рот к баночке. Вредные бактерии могут выживать на крышках алюминиевых банок. Бактерии могут испачкать банки во время хранения или транспортировки.

Пить с помощью трубочки также более гигиенично в ресторанах. Это не позволяет вам касаться ртом краешка стакана, на котором могут содержаться бактерии.

Помогает людям с ограниченными возможностями

Пить из чашки может быть тяжело людям с двигательными нарушениями и силовыми расстройствами. Используя трубочку, люди с подобными заболеваниями легко пьют напитки.

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Предотвращает окрашивание передних зубов

Такие напитки, как газировка, чай и кофе, могут изменить цвет зубов. Использование трубочки может снизить контакт между этими напитками и передними зубами. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, поместите соломинку мимо передних зубов.

Недостатки питья из-за трубочки

Несмотря на то, что питье с помощью трубочки имеет некоторые преимущества, оно также имеет потенциальные недостатки.

Создает эффект губ курильщика

При использовании трубочки вам нужно сжать губы. Со временем это может привести к появлению морщинок на губах, также известных как губ курильщика. Это может произойти из-за регулярного использования соломинки, что предполагает подобное движение губ.

Вызывает вздутие живота и избыток газов

Когда вы кладете трубочку в напиток, она захватывает немного воздуха. Воздух попадает в пищеварительный тракт, вызывая повышенное газообразование и вздутие живота. По этой причине часто рекомендуется избегать трубочек, чтобы снизить избыток газов.

Окрашивает задние зубы

Хотя трубочки могут помочь уменьшить окраску ваших передних зубов, это не предотвратит покраску вообще. Напиток все равно будет касаться других зубов, что приведет к изменению цвета в этих областях. Кроме того, ваши передние зубы могут получить пятнами, если вы положите соломинку перед зубами.

Помогает быстрее опьянеть

Многие считают, что употребление алкоголя из-за трубочки приводит к быстрому опьянению. Одна из теорий состоит в том, что трубочка действует как вакуум и уменьшает кислород, что усиливает интоксикацию. Другая теория состоит в том, что пары алкоголя попадают в соломинку и всасываются в легкие.

Эти объяснения сугубо гипотетическими. Нет научных доказательств, подтверждающих мысль о том, что трубочка изменяет поглощение алкоголя организмом. Но использование соломинки может вынудить вас выпить больше алкоголя, не замечая этого. Потому что трубочкой пить удобнее. Как следствие, вы можете быстрее опьянеть из-за увеличения потребления алкоголя. Однако соломинка не влияет на скорость поглощения алкоголя.

Другие недостатки пластиковых трубочек

Сейчас компании производят бумажные трубочки, которые можно переработать, чтобы уменьшить количество пластиковых отходов. Вы также можете приобрести многоразовые соломинки из металла, стекла, силикона или бамбука.

Однако одноразовые пластиковые трубочки все еще являются самым распространенным видом. Они также могут косвенно вызывать проблемы со здоровьем, негативно влияя на окружающую среду.

Их производство загрязняет воздух

Пластмассовые изделия, как и трубочки, изготовлены с использованием различных потенциально токсичных химикатов.

В процессе производства пластика эти химикаты попадают в атмосферу. Эти вещества известны как опасные загрязнители воздуха (HAP).

HAP связан с вредными последствиями для здоровья, включая рак и репродуктивные проблемы. HAP также накапливается в воздухе, но их трудно обнаружить. Химические вещества не имеют цвета и запаха.

Они не подлежат переработке.

Пластиковые трубочки обычно изготавливаются из пластика №5, типа материала, который можно переделать.

Однако трубочки нельзя перерабатывать из-за их размера. Когда они попадают в машину для сортировки вторсырья, они попадают сквозь щели на конвейерной ленте. Зато соломинки выбрасывают в помойку.

Они загрязняют океан и ставят под угрозу морскую жизнь.

В океане пластик распадается на более мелкие части, которые называются микропластиками. Если такие животные как черепахи, чайки и рыбы едят этот микропластик, у них могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, некоторые морские животные употребляются в пищу людьми. Люди могут бессознательно потреблять животных, проглотивших микропластик.

Если вам приходится пить через трубочку, подумайте об использовании многоразовой трубочки, чтобы снизить количество пластиковых отходов. Производство и утилизация пластиковых трубочек способствует загрязнению окружающей среды.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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