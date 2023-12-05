Чем пахнет космос: Астронавты рассказали, что почувствовали в вакууме

В безвоздушном пространстве космоса почувствовать запах невозможно, однако астронавты, возвращающиеся с выхода в открытый космос, описывают особый аромат. Эти запахи, обычно сравниваемые с подгоревшим стейком и отработанным порохом, вызывают любопытство и вопросы: откуда берется этот необычный аромат космоса?

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Космос практически вакуум, поэтому астронавты должны использовать космические корабли, скафандры и другие устройства для защиты от опасностей космоса. Однако именно при возвращении на корабль или космическую станцию астронавты вдыхают уникальный аромат, который сравнивают с раскаленным металлом, пригоревшим мясом, подгоревшими пирогами, отработанным порохом и сваркой металла. Об этом пишет Live Sciense.

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Одно из возможных объяснений этого аромата связано с кислородом, окружающим Международную космическую станцию. Хотя космос почти пуст, кислород в его области может расщепляться под влиянием ультрафиолетового излучения Солнца. Образуясь, атомарный кислород может прилипать к разным поверхностям, вызывая химические реакции и создавая особый запах.

Другая интересная теория указывает на возможное влияние взрывов звезд, генерирующих молекулы полициклических ароматических углеводородов. Эти молекулы, содержащиеся в разных материалах, могут вызвать неожиданный аромат.

Также следует учесть, что излучение Солнца может взаимодействовать с материалами скафандров и других объектов, принимающих астронавты на борт, вызывая запах обожжения этих материалов.

Хотя официальные исследования на эту тему пока не проведены, NASA уже заказало создание духов, имитирующих аромат космоса, для подготовки астронавтов к реальным условиям космических путешествий. Разработанные Стивом Пирсом, эти духи, известные как Eau de Space, стали популярны среди широкой общественности с момента их запуска в 2020 году.

Напомним, ранее ученые доказали, что спутник Земли – Луна имеет твердое металлическое ядро.

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