Чем заменить картофель в блюдах: альтернативные продукты

Картофель всегда был основой многих блюд, но можно рассмотреть альтернативные варианты, которые не только сделают еду здоровее, но и добавят новых вкусовых ноток.

Об этом сообщили в РБК-Украина. В частности, для замены картофеля в супах и бульонах используйте другие овощи, которые приятно удивят вас вкусом и полезными веществами:

Цветная капуста: этот овощ добавит яркости и витаминов в ваш суп.

Батат: еще называют сладким картофелем, он придаст вашему блюду нежность и богатый вкус.

Бобы: чечевица, фасоль или нут – они обогатят ваш суп полезными веществами и белком.

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Чем заменить картофель в борще:

Пастернак: этот овощ напоминает морковь, но придаст борщу неповторимый вкус и аромат.

Репа: придаст нежный вкус и насытит борщ клетчаткой и минералами.

Кабачки: сделают борщ легким и нежным.

Чем заменить картофель в салате:

Авокадо: с ним салат будет кремовый и вкусный, а витамины и здоровые жиры придадут пользу.

Цукини: легкий и освежающий салат из цукини, обогащенный клетчаткой и витаминами.

Сладкий перец: добавьте хрустящие кусочки разноцветного перца для яркости и антиоксидантов.

Напомним, ранее мы писали о том, какие растения лучше всего выращивать у картофеля.

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