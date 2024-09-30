Черный дым стоит столбом: в российской Перми загорелся химзавод ''Камтекс-Химпром'' (видео, фото)

После обеда 30 сентября в российской Перми произошла чрезвычайная ситуация. На территории завода "Камтекс-химпром" возник пожар.

По предварительной информации, огонь разгорелся в градирном заводе. Как сообщили очевидцы, с места происшествия были видны огромные клубы черного дыма.

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Социальные сети заполонили фото и видео с места происшествия. Местные жители озабочены возможными последствиями пожара и потенциальной угрозой для окружающей среды.

Пожар в Перми. Источник: t.me/permjtop

Пожар в Перми. Источник: t.me/permjtop

Пожар в Перми. Источник: t.me/permjtop

По данным МЧС Пермского края, причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь уничтожил кабели на площади в 40 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали пожар.

На месте происшествия работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, в ночь на 21 сентября сразу семь регионов россии были атакованы сотней БПЛА, в частности, беспилотники атаковали Тихорецкий район Краснодарского края и попали в состав с боеприпасами в поселке Каменное. А у поселка Октябрьское Тверской области беспилотники атаковали 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ).

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