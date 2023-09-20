Четыре комнатных растения, устраняющих влажность

Помимо украшения помещений растения также могут очищать окружающий воздух. Некоторые также эффективны в устранении чрезмерной влажности и, следовательно, предотвращении появления плесени.

Издание Sante Plus назвало четыре вазона, которые помогут побороть ряд проблем, в том числе плесень. Благодаря этому микроскопические грибки не будут распространяться по воздуху.

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Растение-паук

Растение-паук, или хлорофитум, является многолетней травой с вечнозелеными листьями. Для нее характерны гибкие листья в виде длинных ниспадающих по бокам лент. Это растение неприхотливо и легко ухаживать, оно может переносить засуху и низкую освещенность.

Вазон очищает окружающий воздух и удаляет угарный газ, толуол, формальдегид и бензол. Помимо удаления этих загрязняющих веществ растение-паук также эффективно поглощает большое количество влаги из воздуха. Именно это помогает предотвратить появление плесени.

Мирная лилия

Мирная лилия или спатифиллум – многолетнее комнатное растение, которое легко ухаживать. Это выносливое растение переносит жидкий полив и может расти даже в слабоосвещенных местах.

Благодаря своим листьям спатифиллум поглощает циркулирующую в воздухе влагу и тем самым помогает предотвратить развитие плесени и грибка в доме.

Бостонский папоротник

Бостонский папоротник или нефролепис – зеленое комнатное растение с декоративными листьями. Это стойкое растение ценится за свое очищающее действие. Фактически он помогает поглощать летучие органические компоненты, такие как ксилол и формальдегид, выделяемые краской, клеем или мебелью.

Кроме того, бостонский папоротник — тропическое растение, очень эффективно поглощающее влагу.

Тилландия

Тилландсия родом из американского континента и представляет собой быстрорастущее многолетнее растение. Это комнатное растение, также называемое дочерью воздуха, крепкое и легко выращиваемое.

В зависимости от выбранного вида тиландсию можно использовать подвешенную, перевернутую или установленную в горшке. Это растение имеет особенность питаться за счет влажности окружающей среды. Его листья могут улавливать воду из воздуха, тем самым снижая уровень влажности в доме, чтобы избежать появления плесени. Чтобы растение прослужило долго, держите его в светлом месте, избегая прямых солнечных лучей.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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