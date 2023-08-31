Четыре разумных способа использования риса дома

Рис – это гораздо больше, чем просто основной продукт на нашей кухне. Он имеет неожиданное применение вне кулинарной сферы.

Этот ингредиент является подлинным союзником в наших домашних делах. Издание Sante Plus рассказало, как полностью раскрыть потенциал риса.

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Удаление неприятных запахов

Чтобы ваша ванная комната всегда была ароматной, существует естественный и очень простой метод, заключающийся в том, чтобы поместить сырой рис в миску и добавить несколько капель эфирного масла эвкалипта или лаванды. Вскоре ваша ванная комната наполнится приятным ароматом и избавится от неприятных запахов.

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Храните свои ножи в рисе

Если вы ищете оригинальный способ хранения ножей, не повреждая их кончики, то рис – самый эффективный способ сделать это. Просто возьмите высокий стакан и наполните его рисом на ¾.

Положите свой телефон в рис

Если ваш телефон упадет в воду, ситуацию можно исправить. Для этого вам нужен рис. Для этого поместите смартфон в замораживающий пакет, наполненный сырым рисом, предварительно высушив его, и извлеките SIM-карту и аккумулятор. Оставьте устройство в пакете с рисом примерно на два часа или больше, а затем проверьте, работает ли телефон снова. Обратите внимание, что этот способ не всегда работает.

Поддерживайте свою кофемолку

Вкус молотого кофе бесценен, и это достаточная причина, чтобы позаботиться о кофемолке. Однако ее может быть достаточно сложно очистить, поскольку доступ к механизмам может быть непростым. Благодаря рисовым зернам можно будет эффективно очистить кофемолку, в частности, через их текстуру и размер. Они также избавят от горького запаха масла, выделяемого кофейными зернами.

Для этого вместо зерен кофе добавьте в кофемолку зерна риса, включите, а затем с помощью щетки очистите.

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