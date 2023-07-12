Что делать, чтобы помидоры начали краснеть быстрее: простой лайфхак

Огородники всегда стремятся добиться быстрого созревания плодов томатов. Одним из эффективных методов ускорения этого процесса является использование настойки из крапивы.

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Для приготовления этого средства вам понадобится крапива и 10 л воды. Залейте листья крапивы водой и оставьте на 48 часов, чтобы настойка вступила в силу.

Если вам нужно ускорить процесс, вы можете использовать теплую воду, но не горячую. Окуньте крапиву в кипяток и подождите, пока жидкость остынет.

Получившуюся настойку можно использовать для опрыскивания томатов, включая листья и плоды. Этот метод поможет стимулировать процесс созревания и сделает ваши помидоры красными быстрее.

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Использование настойки из крапивы популярно среди огородников и может быть эффективным решением для тех, кто желает получить сочные и созревшие помидоры в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее мы писали о том, как и чем обрабатывать помидоры в июле, чтобы избежать фитофторы.

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