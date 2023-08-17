Что делать, если не выспался, но хочешь выглядеть хорошо: 4 совета от специалистов

Сегодня мы хотим поделиться с вами полезными советами от экспертов из области питания, красоты и стиля, которые помогут выглядеть свежими и отдохнувшими даже если вы не высыпаетесь.

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Не зря говорят, что сон – настоящий эликсир красоты. Вот несколько советов, которые помогут вам выглядеть свежо и уверенно, несмотря на недосып, пишет Ukr.media.

Начнем с утра

Зажгите свет и откройте шторы сразу после пробуждения. Яркий естественный свет поможет организму активироваться и поднять настроение. Выпейте стакан воды с лимоном или витамином C, чтобы набраться энергии. Прохладный душ может помочь разбудиться. Он сделает кожу более свежей и резвой. Помните о дополнительном увлажнении, поскольку недосып может привести к тусклому и безжизненному виду лица. Используйте увлажняющие сыворотки и витамины для дополнительного питания кожи. Маски для лица также могут быть отличным вариантом.

Время завтрака

Выберите завтрак, содержащий много клетчатки и воды. Добавьте к обычному блюду ягоды, овощи или любимые фрукты. Помните, что от того, что вы едите на завтрак, зависит ваша бодрость и энергия в течение дня. Сохраните макияж на лице легким и невесомым. Тяжелый макияж может выделить признаки недосыпа. Вместо тона и консилера используйте увлажняющую базу. Легкие сияющие тени и кремовые сияющие румяна помогут создать свежий образ. Капли для глаз могут быть вашим секретом. Они помогут скрыть красноту и сделать взгляд более ярким и отдохнувшим.

Помните, что уход за собой и правильное питание могут значительно улучшить внешний вид даже после недосыпа. Используйте эти советы и наслаждайтесь свежим и энергичным видом каждый день.

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Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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