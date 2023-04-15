Что делать с церковными свечами, принесенными после освящения пасхальной корзины: основные правила

Издавна украинцы на Пасху посещают храмы, чтобы освятить пасхи и пасхальные яйца. Заведено покупать в церкви освященные свечи и приносить их домой. Уже дома церковные свечи зажигались перед иконами.

Пасхальное горение свечи приобретало свой особый смысл. В христианстве принято считать, что от Пасхи до праздника Вознесения Христос невидимо находится на земле и его дух посетит те дома, где светится зажженная свеча.

Свеча – еще символ молитвы. Ею очищают помещение от злых духов – приобретенную в храме свечу зажигают, берут в правую руку и "окуривают" ее огнем дом, читая "Отче наш". Особое внимание уделяют углам в комнатах – их зажженной свечой "крестят" слева направо. Считается, если свеча в какой-то части дома начала коптить, то стоит остановиться и трижды прочесть "Отче наш".

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Пасхальные свечи считаются едва ли не самым сильным орудием сил зла. Особенно если она принесена из церкви уже горящей.

Если у вас остались пасхальные свечи после церемонии освящения, и вы не знаете, что с ними делать, лучше дать им выгореть дома до конца. Следите при этом, чтобы она не подожгла то, во что воткнута.

Если вы купили на Пасху свечи в церкви с запасом, то следует хранить их у икон.

Их используют в следующих случаях:

Если жизнь начала внезапно ухудшаться, возникли проблемы со здоровьем, нужно зажечь свечу у икон и прочесть молитву "за здравие".

Если проблемы в семье и неудача в делах – нужно убрать в доме, проветрить его, самому помыться и несколько дней поститься. Тогда взять пасхальную свечу (купленную в храме на Пасху), поджечь ее и обойти с ней дом слева направо. Углы нужно "крестить" - со свечой в руках выполнить движения, как свечой вы крестите стены. Окна и дверные проемы нужно крестить трижды. Во время такого крестного шествия читают Отче наш. А еще – обязательно подносят свечи к зеркалам и кроватям. Обойдя весь дом, оставляют свечу догорать.

По давним верованиям, дуть на свечу, чтобы ее потушить, нельзя. Делают это руками. Но лучше дождаться, пока она сама догорит.

Важно! Такие свечи нельзя использовать для гадания или черной магии.

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